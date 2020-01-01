Болевших COVID-19 в Италии оказалось в разы больше

Цифры были уточнены по итогам тестирования итальянцев на антитела к коронавирусу. Ранее они базировались только на тестах на COVID-19.

В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее

Коронавирусом в Италии с февраля по июнь переболело около 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты серологического исследования населения, передает Corriere della Sera во вторник, 4 августа.

Такая цифра в шесть раз больше, чем считалось до сих пор. Разница связана с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек. После этого исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.

Напомним, что ранее в Италии у кошек и собак выявили антитела к COVID-19. Домашние животные заражаются коронавирусом примерно так же, как и их владельцы, считают ученые.

Также сообщалось, что в Италии продлили чрезвычайное положение из-за пандемии. Продление режима ЧП было необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что коронавирус продолжает циркулировать в Италии.

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