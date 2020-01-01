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Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

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Количество погибших в результате мощного взрыва химикатов в порту города продолжает расти.
Эпицентр взрыва в Бейруте
Эпицентр взрыва в Бейруте
@rizk_rodrigue

В результате взрыва в Бейруте уже подтверждена гибель более 100 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia в среду, 5 августа, со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста

Число пострадавших превысило 4 тысячи.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, пожар в порту до сих пор не потушен.

В районе порта дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Губернатор города Марван Аббуд сообщил телеканалу OTV, что не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания в порту.

По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи. 

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

 

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Теги: Ливан, взрыв, жертвы, порт, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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