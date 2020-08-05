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На юге Франции пылают масштабные пожары

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Из зоны лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч людей. Сильные порывы ветра усложняют процесс тушения огня.
Лесные пожары во Франции
Лесные пожары во Франции
twitter.com/DousseLouis

Во Франции, возле города Мартиг на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщает Le Figaro.

На месте работают около 1800 пожарных, 14 из них получили травмы или отравление дымом. Эвакуированы 2700 человек населения.

В настоящее время остается несколько активных очагов горения. Сильные порывы ветра усложняют тушение огня. Порывы ветра достигали до 90 км/час.

К эвакуации людей подключились и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

Из-за пожара пострадали уже около тысячи гектаров, сгорели несколько жилых домов, 94 человек, среди которых около 30 детей, на ночь разместили в муниципальных помещениях.

Напомним, ночью 31 июля в городе Англет на юго-западе Франции вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил 165 гектаров соснового леса.

Также сообщалось, что на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники.

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Теги: Франция, видео, фото, пожар
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Источник: korrespondent.net

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