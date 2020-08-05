Из зоны лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч людей. Сильные порывы ветра усложняют процесс тушения огня.

Во Франции, возле города Мартиг на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщает Le Figaro.

На месте работают около 1800 пожарных, 14 из них получили травмы или отравление дымом. Эвакуированы 2700 человек населения.

В настоящее время остается несколько активных очагов горения. Сильные порывы ветра усложняют тушение огня. Порывы ветра достигали до 90 км/час.

К эвакуации людей подключились и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

Из-за пожара пострадали уже около тысячи гектаров, сгорели несколько жилых домов, 94 человек, среди которых около 30 детей, на ночь разместили в муниципальных помещениях.

Cмотрите фотогалерею: На юге Франции пылают масштабные пожары

Hier, #Martigues les flammes visibles a l'oeil nu depuis Marseille. On les voit 'etonnamment mieux `a l'oeil nu qu'en video.

Fumeurs ou pyromanes, en 'et'e c'est du pareil au m^eme. @Pompiers_13 #FeuxDeForet pic.twitter.com/OSxmewibdO — I WON'T BE PRESIDENT (@StephenBenQuin) August 5, 2020

Ils ont juste eu le temps de prendre quelques affaires avant d'^etre 'evacu'es... Ces Bretons qui 'etaient en vacances au #camping des Tamaris `a #Martigues reviennent sur les lieux o`u se situe leur bungalow, qui a enti`erement br^ul'e et dans lequel il y avait toutes leurs affaires. pic.twitter.com/XW1avKm1Lh — La Provence (@laprovence) August 5, 2020

Напомним, ночью 31 июля в городе Англет на юго-западе Франции вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил 165 гектаров соснового леса.

Также сообщалось, что на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet