В Москве начался суд над Ефремовым

Ефремов в суде не признал вину, так как не помнит событий вечера, когда произошло ДТП.

Сегодня, 5 августа, в Москве началось судебное слушание дела по обвинению актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

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Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, в своей вступительной речи рассказал о фальсификации дела и заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда.

Перед началом судебного слушания адвокат заявил, что его подзащитный не может признать вину, так как ничего не помнит. Ефремов в своей речи тоже сказал, что не помнит событий того вечера, поэтому свою вину не признает.

Защитник актера обратил внимание на то, что никто не видел, как Ефремов в день ДТП выходил из своего внедорожника. Значит, за рулем мог быть не он.

Суд уже успел опросить нескольких свидетелей. Они рассказали, что за рулем находился именно актер.

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Сейчас под зданием Пресненского суда собралось много поклонников Ефремова. Они пришли, чтобы выразить ему поддержку.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ефремов в ходе судебно-психиатрической экспертизы сознался, что употребляет алкоголь и наркотики. Экспертиза признала его вменяемым.