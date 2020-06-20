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Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым – СМИ

Комментариев: 1
Михаил Ефремов в ходе экспертизы признал, что употребляет алкоголь и наркотики, отметил источник.
Михаил Ефремов в зале суда
Михаил Ефремов в зале суда
Пресс-служба Таганского суда Москвы

Российский актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что он вменяем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в субботу, 20 июня.

"Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики", – сказал источник.

По его словам, актер хотя и находился в депрессивном состоянии, но вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать информацию об экспертизе своего подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.

Позже Ефремов попросил прощения у семьи погибшего и пообещал помощь, но родные Захарова ее не приняли.

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Теги: Россия, Москва, ДТП, авария, экспертиза, Михаил Ефремов, Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Muzobozz    20.06.2020, 13:33
Оценка:  -22
Muzobozz
Пьяная,бездарная мразь,отправляйся в тюрьму на 10 лет без права УДО!
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