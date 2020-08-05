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В Бейруте предупреждали об опасности груза в порту

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Убрать опасные грузы из порта просили в течение шести лет, но ответа от властей порта так и не получили.
Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн селитры
Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн селитры
@ajplus

Таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта Бейрута, где произошел взрыв, сообщает LBCI в среду, 5 августа.

"Глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер подтвердил LBCI, что ранее в судебные органы было направлено 6 заявлений о том, что материалы в порту опасны и представляют опасность для всех", - говорится в сообщении.

Дахер сообщил, что просил реэкспорта этих материалов, но этого не произошло. Также он отметил, что за хранение этих материалов отвечает администрация порта.

Как сообщает Reuters, предварительное расследование установило, что пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов. 

Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации груза.

По данным издания, за полгода до взрыва было предупреждение, что хранение этих веществ закончится трагедией.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, около 4000 пострадали, десятки находятся в критическом состоянии.

 

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Теги: Ливан, взрыв, порт, Бейрут, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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