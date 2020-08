В Бейруте предупреждали об опасности груза в порту

Таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта Бейрута, где произошел взрыв, сообщает LBCI в среду, 5 августа.

"Глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер подтвердил LBCI, что ранее в судебные органы было направлено 6 заявлений о том, что материалы в порту опасны и представляют опасность для всех", - говорится в сообщении.

Дахер сообщил, что просил реэкспорта этих материалов, но этого не произошло. Также он отметил, что за хранение этих материалов отвечает администрация порта.

Как сообщает Reuters, предварительное расследование установило, что пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации груза.

По данным издания, за полгода до взрыва было предупреждение, что хранение этих веществ закончится трагедией.

