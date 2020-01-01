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У Ливана нет средств на восстановление после взрыва в Бейруте

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Власти страны будут просить финансовой помощи у международного сообщества, чтобы справиться с последствиями ЧП.
Ущерб от взрыва предварительно оценивается в 15 миллиардов долларов
Ущерб от взрыва предварительно оценивается в 15 миллиардов долларов
@astroehlein

У Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Sky News Arabia.

"У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

Он добавил, что "единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом".

По последним оценкам властей, нанесенный ущерб Бейруту может достигать 15 млрд долларов.

Как сообщалось, в результате взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 тысяч человек.

На данный момент известно о 135 погибших в результате взрыва. Более 5000 человек были ранены.

 

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Теги: Ливан, взрыв, порт, ущерб, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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