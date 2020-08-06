У российских "экстремистов" нашли визитки Яроша - СМИ
У фигурантов дела так называемого "Нового величия" в время обысков нашли оружие и визитки Яроша, пишет Лента.ру в четверг, 6 августа.
Издание публикует фотографии, сделанные в ходе обысков 15 марта 2018 года, и предоставленные правоохранителями.
"В ходе них были изъяты карабин СКС, ружье Сайга и 120 патронов к ним, травматический пистолет Гроза-021 и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература", - сказал источник.
На кадрах с обысков также видны визитки бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.
Cмотрите фотогалерею: У российских "экстремистов" нашли визитки Яроша - СМИ
Издание напоминает, что в марте 2018 года десятерых участников движения "Новое величие" арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью свергнуть власть в России.
6 августа Люблинский районный суд Москвы признал семерых членов "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества.
Отметим, с ноября 2014 года Правый сектор и УНА-УНСО запрещены в России.
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