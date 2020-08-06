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У российских "экстремистов" нашли визитки Яроша - СМИ

Комментариев: 2
Визитки бывшего главы Правого сектора нашли при обыске у членов организации "Новое величие", признанной в России экстремистской.
По данным СМИ, обыски проходили в марте 2018 года
По данным СМИ, обыски проходили в марте 2018 года
lenta.ru

У фигурантов дела так называемого "Нового величия" в время обысков нашли оружие и визитки Яроша, пишет Лента.ру в четверг, 6 августа.

Издание публикует фотографии, сделанные в ходе обысков 15 марта 2018 года, и предоставленные правоохранителями.

"В ходе них были изъяты карабин СКС, ружье Сайга и 120 патронов к ним, травматический пистолет Гроза-021 и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература", - сказал источник.

На кадрах с обысков также видны визитки бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Издание напоминает, что в марте 2018 года десятерых участников движения "Новое величие" арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью свергнуть власть в России. 

6 августа Люблинский районный суд Москвы признал семерых членов "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества.

Отметим, с ноября 2014 года Правый сектор и УНА-УНСО запрещены в России.

 

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Теги: Россия, фото, экстремизм, правый сектор, Дмитрий Ярош
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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igorevich777    06.08.2020, 16:03
Оценка:  0
igorevich777
Ого ! Опять визитки... Фантазии полный ноль
Колишній-східняк    06.08.2020, 15:32
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Давно такой уйни не было...
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