У российских "экстремистов" нашли визитки Яроша - СМИ

Визитки бывшего главы Правого сектора нашли при обыске у членов организации "Новое величие", признанной в России экстремистской.

По данным СМИ, обыски проходили в марте 2018 года lenta.ru

У фигурантов дела так называемого "Нового величия" в время обысков нашли оружие и визитки Яроша, пишет Лента.ру в четверг, 6 августа.

Издание публикует фотографии, сделанные в ходе обысков 15 марта 2018 года, и предоставленные правоохранителями.

"В ходе них были изъяты карабин СКС, ружье Сайга и 120 патронов к ним, травматический пистолет Гроза-021 и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература", - сказал источник.

На кадрах с обысков также видны визитки бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Издание напоминает, что в марте 2018 года десятерых участников движения "Новое величие" арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью свергнуть власть в России.

6 августа Люблинский районный суд Москвы признал семерых членов "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества.

Отметим, с ноября 2014 года Правый сектор и УНА-УНСО запрещены в России.

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