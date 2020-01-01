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Израиль нанес ответный удар сектору Газа

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ВВС страны атаковали объект ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, вызвавшей пожары.
Израиль атаковал сектор Газа
Израиль атаковал сектор Газа
(иллюстративное фото)

Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"В течение дня связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту (движения) ХАМАС, использовавшемуся для деятельности под землей в северной части сектора Газа", - указано в сообщении.

По данным израильских СМИ, в результате запуска упомянутых шаров на израильской территории возникло три пожара в незаселенной местности, размер ущерба уточняется. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 2 августа из территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета, перехвачена системой воздушной обороны Железный щит.

В ответ израильские истребители и летательные аппараты поразили террористические цели ХАМАС в секторе Газа.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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