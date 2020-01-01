В Бейруте идут стычки активистов с силовиками

Стычки идут в районе зданий парламента Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.

Столкновения участников акции протеста и сотрудников сил безопасности начались в воскресенье, 9 августа, в центре столицы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Стычки идут в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.

Они пытаются оттеснить толпы протестующих от здания парламента, но их число увеличивается.

Манифестанты начали возводить на улицах баррикады из подручных материалов и жечь костры. Они забрасывают полицейских камнями и другими предметами.

Как сообщалось, в ливанской столице вспыхнули антиправительственные протесты , на улицах начался хаос. Протестующие агрессивно настроены и атакуют административные здания.

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