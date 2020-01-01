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В Бейруте идут стычки активистов с силовиками

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Стычки идут в районе зданий парламента Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.
Манифестанты забрасывают полицейских камнями
Манифестанты забрасывают полицейских камнями
FT
 
Столкновения участников акции протеста и сотрудников сил безопасности начались в воскресенье, 9 августа, в центре столицы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
 
 
Стычки идут в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов. 
 
Они пытаются оттеснить толпы протестующих от здания парламента, но их число увеличивается. 
 
Манифестанты начали возводить на улицах баррикады из подручных материалов и жечь костры. Они забрасывают полицейских камнями и другими предметами. 
 
Как сообщалось, в ливанской столице вспыхнули антиправительственные протесты, на улицах начался хаос. Протестующие агрессивно настроены и атакуют административные здания.

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Теги: Ливан, беспорядки, активисты, акции протеста, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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