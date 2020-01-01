В ПАСЕ сомневаются в честности выборов в Беларуси

События прошлой ночи, а также отсутствие равных возможностей у всех кандидатов проводить предвыборную кампанию, ставят под сомнение справедливость выборов.

Глава ПАСЕ Хендрик Дамс осудил насилие со стороны властей Беларуси во время протестов после выборов президента, а также выразил сомнение в честности избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи в понедельник, 10 августа.

"Я пристально следил за выборами президента Белоруссии, а также за событиями прошлой ночи после завершения голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы [считаться] свободными и честными", - сказал Дамс.

Дипломат добавил, что не у всех кандидатов была возможность свободно проводить агитационную кампанию, на протяжении которой "наблюдались серьезные ограничения свободы собраний и свободы выражения мнения". Дамс обратил внимание и на "повсеместное задержание мирных демонстрантов, активистов и журналистов", поставив под сомнение "всю процедуру досрочного голосования".

Наконец, глава ПАСЕ призвал власти страны проявить сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод граждан.

"Несмотря на то, что эти выборы вызвали глубокое разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские демократические ценности полностью возобладают в Беларуси", - резюмировал Дамс.

Напомним, что ранее ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов президента. Лидерство Лукашенко немного снизилось, но все еще выше 80%. Окончательные результаты объявят 14 августа.

Также сообщалось, что Тихановская обжаловала результаты выборов. Оппозиционный кандидат в президенты требует признать недействительными результаты выборов.

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