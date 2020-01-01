Экс-заключенного Кольченко задержали у посольства Беларуси в Киеве

Возле посольства Беларуси в Украине в понедельник, 10 августа, проходит акция. Люди жгут файера.

В целом известно о пяти задержанных Подробности

Под зданием посольства Беларуси в Украине на акции протеста задержали крымчанина Александра Кольченко, которого освободили в сентябре прошлого года в рамках обмена пленными. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - говорится в сообщении.

У здания посольства Беларуси в Украине в понедельник проходит акция. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь" и жгут файеры.

В то же время издание Klymenko Time в Telegram-канале сообщает о минимум пяти задержанных под посольством Беларуси в Киеве.

В то же время в Беларуси активисты анонсировали новые акции протеста, связанные с итогами президентских выборов, в которых лидирует Александр Лукашенко.

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