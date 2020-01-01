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Экс-заключенного Кольченко задержали у посольства Беларуси в Киеве

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Возле посольства Беларуси в Украине в понедельник, 10 августа, проходит акция. Люди жгут файера.
В целом известно о пяти задержанных
В целом известно о пяти задержанных
Подробности
 
Под зданием посольства Беларуси в Украине на акции протеста задержали крымчанина Александра Кольченко, которого освободили в сентябре прошлого года в рамках обмена пленными. Об этом сообщает Радио Свобода.
 
"Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - говорится в сообщении.
 
У здания посольства Беларуси в Украине в понедельник проходит акция. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь" и жгут файеры.
 
В то же время издание Klymenko Time в Telegram-канале сообщает о минимум пяти задержанных под посольством Беларуси в Киеве.
 
 
Также Корреспондент писал о жестком задержании активиста под посольством Беларуси в Киеве.
 
В то же время в Беларуси активисты анонсировали новые акции протеста, связанные с итогами президентских выборов, в которых лидирует Александр Лукашенко.
 
 

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Теги: Киев, Беларусь, посольство, Кольченко
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Источник: korrespondent.net

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