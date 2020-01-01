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Протесты в Беларуси: глава Литвы настаивает на чрезвычайном саммите

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Литовский президент Гитанас Науседа призвал Брюссель "к более активной реакции на ситуацию в Беларуси".
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
 
Литва призывает провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси после прошедших там выборов президента. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщается в его Twitter.
 
 
"С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Беларуси провести чрезвычайный саммит ЕС", - написал литовский лидер.
 
В свою очередь пресс-служба Науседы сообщила, что он призвал Брюссель "к более активной реакции на ситуацию в Беларуси и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам". 
 
В то же время глава Евросовета согласился с тем, что ситуация в Беларуси сложная, и сказал, что в ближайшие дни сообщит о возможности созыва такого саммита и использования других инструментов в этой связи, находящихся в распоряжении ЕС.
 
10 августа с подобной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
 
Отметим, что депутаты Верховной Рады Украины также призвали власти Беларуси быть сдержанными в реакциях на протесты.
 
Как сообщалось, США также обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси.

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Теги: Беларусь, протесты, саммит, Литва
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Источник: korrespondent.net

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