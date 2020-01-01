Протесты в Беларуси: глава Литвы настаивает на чрезвычайном саммите

Литовский президент Гитанас Науседа призвал Брюссель "к более активной реакции на ситуацию в Беларуси".

Литва призывает провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси после прошедших там выборов президента. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщается в его Twitter.

"С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Беларуси провести чрезвычайный саммит ЕС", - написал литовский лидер.

В свою очередь пресс-служба Науседы сообщила, что он призвал Брюссель "к более активной реакции на ситуацию в Беларуси и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам".

В то же время глава Евросовета согласился с тем, что ситуация в Беларуси сложная, и сказал, что в ближайшие дни сообщит о возможности созыва такого саммита и использования других инструментов в этой связи, находящихся в распоряжении ЕС.

10 августа с подобной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщалось, США также обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси.

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