В Монголии новая смерть от бубонной чумы

Мужчина незадолго до смерти купил две тушки сурков, которые, вероятно, были источником заражения.

В Монголии зафиксирован новый случай смерти от бубонной чумы. Об этом в среду, 12 августа, со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает Синьхуа.

Отмечается, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью. По данным представителя Минздрава, известно, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков.

Официально охота на сурков в Монголии запрещена, однако, многие монголы считают грызунов деликатесом и игнорируют закон.

Напомним, в июле в Монголии 15-летний подросток скончался от бубонной чумы. Незадолго до смерти он ел блюдо из мяса монгольского сурка.

Ранее в Китае зафиксировали случай бубонной чумы. Заболел скотовод во Внутренней Монголии. Теперь до конца года в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике инфекции.

Позже в ВОЗ оценили угрозу от бубонной чумы в Китае и Монголии. Представитель организации заявила, что бубонная чума всегда существовала и остается на протяжении веков.

Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

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