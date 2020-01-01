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Коронавирус в Германии обновил четырехмесячный рекорд

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом выявления коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания
Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания
Getty Images
 
За минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавируса, что стало наибольшим показателем с начала мая. Об этом в среду, 12 августа, сообщило информагентство AP со ссылкой на данные федерального Института Роберта Коха.
 
 
Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания и 9207 смертей от коронавируса.
 
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом выявления коронавирусной инфекции и призвал немцев соблюдать правила карантина, включая социальную дистанцию.
 
Он отметил, что небольшие и крупные вспышки заболевания зафиксированы почти во всех регионах. При этом новые заражения вызваны не только туристами, которые вернулись из-за границы, но и гражданами, которые собирались на семейные мероприятия.
 
"Очевидно, что это - если мы все сейчас не будем осторожны - может привести к возобновлению пандемии", - заявил Шпан.
 
Напомним, в столице Германии 1 августа прошли массовые протесты из-за карантинных ограничений. По оценкам полиции, в них участвовало 11 тыс. человек. Изначально ситуация была спокойной, потом начались стычки с силами безопасности. 

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Теги: Германия, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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