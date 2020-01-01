В Чехии и Словакии говорят о начале второй волны коронавируса

В странах наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, там постепенно восстанавливают масочный режим и карантинные ограничения.

В Праге и Братиславе опасаются второй волны пандемии

В последние недели в Чехии и Словакии ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, в странах заговорили о начале второй волны эпидемии. Об этом пишет ТАСС в четверг, 13 августа.

Число заразившихся коронавирусом в Чехии за время пандемии превысило 19 тысяч. За прошедшие пять с половиной месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умер 391 житель страны, 13 407 выздоровели. За прошедшие сутки медики выявили в Чехии 292 инфицированных коронавирусом. В предыдущей день в стране было зафиксировано 288 новых случаев заражения.

Отметим, что население Чехии составляет 10,7 млн человек, и при этом там сейчас насчитывается 5 277 пациентов с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала пандемии. Большинство из них лечится в условиях домашней самоизоляции. С осложнениями госпитализирован 131 заразившийся, состояние 24 из которых медики оценивают как тяжелое.

Хуже всего ситуация в районах городов Фридек-Мистек на северо-востоке страны и Клатовы на юго-западе Чехии, а также в Праге.

В свою очередь министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил, что страна уже переживает вторую волну пандемии коронавируса нового типа.

"В данный момент эпидемиологическая ситуация в Словакии находится под контролем, хотя она ухудшается. Страна противостоит второй волне [пандемии] коронавируса нового типа", - сказал Крайчи.

В Братиславе эксперты рекомендовали жителям воздержаться от зарубежных поездок. С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 2 793, включая выздоровевших. От осложнений, вызываемых вирусом, умер 31 житель республики, вылечились 1 939.

Напомним, что в Германии заметили тревожный тренд в эпидемии коронавируса. Суточное число новых случаев COVID-19 в стране второй день подряд превышает тысячу, что свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации.

Также сообщалось, что в Румынии рекордное число заражений и смертей с начала эпидемии COVID-19. Всего с начала эпидемии в Румынии коронавирусом заразились 66,6 тысяч человек, более 31 тысяч - выздоровели, а 2860 - скончались.

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