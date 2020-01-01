Послы ЕС возложили цветы на месте гибели активиста в Минске
Евродипломаты призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест.
Послы стран ЕС, представители посольства США в четверг, 13 августа, возложили цветы к стихийному мемориалу возле станции метро Пушкинская, где погиб участник протестов. Об этом сообщило белорусское оппозиционное издание Тут.
Они призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест и освободить всех задержанных активистов.
"Завтра состоится заседание Совета ЕС. Министрами иностранных дел ЕС будут приняты решения в отношении Беларуси", - сообщил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.
Послы стран ЕС также отметили, что были официально аккредитованы Центральной избирательной комиссией Беларуси в качестве международных наблюдателей.
Они констатировали отсутствие прозрачности избирательного процесса, ограниченный доступ для наблюдателей, многочисленные нарушения, которые вызвали подозрения в серьезной фальсификации результатов выборов.
При этом евродипломаты отметили, что их выводы и наблюдения были крайне ограниченными и лишь частичными, поэтому их недостаточно для общей оценки качества избирательного процесса на прошедших президентских выборах в Беларуси.
Как сообщалось, в Беларуси продолжаются акции солидарности и забастовки. Врачи, ученые, преподаватели и рабочие Беларуси требуют остановить насилие в стране.
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