Послы ЕС возложили цветы на месте гибели активиста в Минске

Евродипломаты призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест.

Послы стран ЕС, представители посольства США в четверг, 13 августа, возложили цветы к стихийному мемориалу возле станции метро Пушкинская, где погиб участник протестов. Об этом сообщило белорусское оппозиционное издание Тут.

Они призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест и освободить всех задержанных активистов.

"Завтра состоится заседание Совета ЕС. Министрами иностранных дел ЕС будут приняты решения в отношении Беларуси", - сообщил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

Послы стран ЕС также отметили, что были официально аккредитованы Центральной избирательной комиссией Беларуси в качестве международных наблюдателей.

Они констатировали отсутствие прозрачности избирательного процесса, ограниченный доступ для наблюдателей, многочисленные нарушения, которые вызвали подозрения в серьезной фальсификации результатов выборов.

При этом евродипломаты отметили, что их выводы и наблюдения были крайне ограниченными и лишь частичными, поэтому их недостаточно для общей оценки качества избирательного процесса на прошедших президентских выборах в Беларуси.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются акции солидарности и забастовки. Врачи, ученые, преподаватели и рабочие Беларуси требуют остановить насилие в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet