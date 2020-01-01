В Египте утилизируют хранящиеся в портах опасные вещества
Власти Египта решили уничтожить все опасные вещества, которые сохраняются в портах страны. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Мухаммеда Мааита.
"Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах", - отметил чиновник.
По его словам, к началу зимы текущего года морские порты Египта будут полностью очищены.
Напомним, в ливанской столице Бейрут, согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. В результате взрыва был уничтожен порт и повреждена часть города. Около 300 тысяч жителей покинули свои дома.
По последним данным, жертвами трагедии стали 178 человек, около шести тысяч получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet