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В Египте утилизируют хранящиеся в портах опасные вещества

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После взрыва в Бейруте египетские власти начали уничтожать все опасные материалы в гаванях страны.
Египетский порт Айн Сохна в Суэцком заливе
Египетский порт Айн Сохна в Суэцком заливе

Власти Египта решили уничтожить все опасные вещества, которые сохраняются в портах страны. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Мухаммеда Мааита.

"Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах", - отметил чиновник.

По его словам, к началу зимы текущего года морские порты Египта будут полностью очищены.

Напомним, в ливанской столице Бейрут, согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. В результате взрыва был уничтожен порт и повреждена часть города. Около 300 тысяч жителей покинули свои дома.

По последним данным, жертвами трагедии стали 178 человек, около шести тысяч получили ранения.

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Теги: Ливан, Египет, порт, Бейрут, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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