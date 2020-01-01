Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси
Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.
Президент США Дональд Трамп назвал ужасной сложившуюся в Беларуси ситуацию, сообщает Reuters в понедельник, 17 августа.
Президент добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси и приостановить поставки нефти из-за действий белорусских властей во время протестов.
Напомним, на прошлой неделе главы МИД стран ЕС провели конференцию по ситуацию в Беларуси, по итогам которой анонсировали введение персональных санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент