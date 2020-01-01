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Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси

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Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.
Трамп кратко прокомментировал ситуацию в Беларуси
Трамп кратко прокомментировал ситуацию в Беларуси

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной сложившуюся в Беларуси ситуацию, сообщает Reuters в понедельник, 17 августа.

Президент добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.
 
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси и приостановить поставки нефти из-за действий белорусских властей во время протестов. 

Напомним, на прошлой неделе главы МИД стран ЕС провели конференцию по ситуацию в Беларуси, по итогам которой анонсировали введение персональных санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

 

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Теги: США, Выборы, Беларусь, протесты, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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