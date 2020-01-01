Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной сложившуюся в Беларуси ситуацию, сообщает Reuters в понедельник, 17 августа.

Президент добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД стран ЕС провели конференцию по ситуацию в Беларуси, по итогам которой анонсировали введение персональных санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.