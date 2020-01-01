В Германии упал воздушный шар: один погибший, семь раненых

Шар уже шел на посадку, когда сильный порыв ветра нарушил его траекторию. Корзину с людьми резко потянуло к земле.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии упал воздушный шар с восьмью людьми на борту. Об этом сообщает издание Merkur во вторник, 18 августа.

Шар упал за сильного порыва ветра перед посадкой. Корзину резко потянуло к земле, и возле железнодорожного пути он застрял в ветвях.

С деревьев людей снимали более сотни спасателей, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.

В результате инцидента пилот погиб, все семь пассажиров получили ранения, двое из них - серьезные.

Напомним, что ранее в США упали три воздушных шара, 12 человек пострадали. Три воздушных шара с туристами упали в штате Вайоминг. Предварительной причиной называют неблагоприятные погодные условия.

Также сообщалось, что воздушный шар с туристами унесло в горы в Египте. В результате шар благополучно приземлился. Никто из одиннадцати человек, находившихся в корзине, не пострадал.

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