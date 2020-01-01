Маск в 11 раз запустил ракету со спутниками для интернета

Запуск состоялся на мысе Канаверал в 10:31 по времени восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.

Компания SpaceX Илона Маска во вторник, 18 августа, успешно запустила на земную орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 58 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщило информагентство Интерфакс.

Запуск состоялся на мысе Канаверал в 10:31 по времени восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.

Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая 2019 года. Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 спутников, компания Маска уже является крупнейшим спутниковым оператором интернета в мире.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических спутников связи на первом этапе и довести их число до 30 тыс. на втором этапе для создания сети широкополосного доступа в интернет в любом уголке планеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet