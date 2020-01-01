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Маск в 11 раз запустил ракету со спутниками для интернета

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Запуск состоялся на мысе Канаверал в 10:31 по времени восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.
 
Компания SpaceX Илона Маска во вторник, 18 августа, успешно запустила на земную орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 58 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщило информагентство Интерфакс.
 
 
Запуск состоялся на мысе Канаверал в 10:31 по времени восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.
 
Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая 2019 года. Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа. 
 
Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 спутников, компания Маска уже является крупнейшим спутниковым оператором интернета в мире.
 
 
SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических спутников связи на первом этапе и довести их число до 30 тыс. на втором этапе для создания сети широкополосного доступа в интернет в любом уголке планеты. 

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Теги: интернет, космос, ракета, ракета-носитель, запуск ракеты, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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