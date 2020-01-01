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Лидеры Евросоюза начали экстренный саммит по Беларуси

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Главы государств и правительств Евросоюза проводят саммит в закрытом режиме в формате видеоконференции.
Глава Европейского совета Шарль Мишель проводит саммит
Глава Европейского совета Шарль Мишель проводит саммит
Twitter

Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Беларуси, созванный по инициативе Польши и Литвы.

Об этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс в среду, 19 августа.

"Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась", – написал он в Twitter. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее на этой неделе стало известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси. Глава Евросовета призвал официальный Минск отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов.

Также Евросоюз подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности против лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

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Теги: ЕС, Беларусь, Евросоюз, саммит
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Источник: korrespondent.net

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