В Германии раздадут деньги просто так

В течение трех лет избранным жителям страны будут выплачиваться безвозмездные пособия в рамках исследования.

Каждый из 120 участников исследования получит в общей сложности по 43 200 евро

В Германии стартует эксперимент с безвозмездной ежемесячной выплатой 1200 евро избранным в результате конкурса кандидатам. Цель исследования - проверить, как будут вести себя получатели денежного вознаграждения и как это изменит их повседневные привычки. Об этом, в среду, 19 августа, сообщает агентство DPA со ссылкой на Немецкий институт экономических исследований (DIW).

Сообщается, что идея родилась из опыта пребывания на карантине, когда граждане стали требовать от правительства выплаты им ежемесячных пособий, поскольку многие из них потеряли рабочие места.

Предполагается, что 120 счастливчиков будут отобраны из одного миллиона кандидатов, к которым предъявляется требование: возраст 18 лет и старше и проживание на территории Германии. Отбор кандидатов уже начался, а сам эксперимент будет продолжаться три года. Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет пожертвований.

“Ученые намерены проводить периодические опросы, чтобы установить, как дополнительные деньги влияют на повседневную жизнь участников. Речь идет о трудовой деятельности, финансах, семье, социальных контактах и возможных психических изменениях. Планируется брать даже пробы волос, чтобы оценить уровень стресса участников”, - говорится в пояснении.

Уточняется, что каждый из 120 участников получит в общей сложности по 43 200 евро “чистыми”.

Ранее в ООН призвали ввести временный базовый доход для самых бедных слоев населения в странах, которые развиваются. По мнению авторов идеи, такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц.

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