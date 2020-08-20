Баллистическая ракета класса земля – земля Хадж Касем имеет радиус действия почти полторы тысячи километров.

В Иране презентовали две новые ракеты, успешные испытания которых уже были проведены. Об этом сообщает агентство Tasnim в четверг, 20 августа.

Речь идет о баллистической ракете класса земля – земля, которая получила название Хадж Касем в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани. Радиус ее действия составляет 1400 километров.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета Абу Махди, названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани. Эта ракета действует на расстоянии до тысячи километров.

Cмотрите фотогалерею: В Иране назвали новую ракету в честь Сулеймани

Напомним, в конце июля Иран запустил баллистические ракеты в ходе учений. Из-за этого американские военные приняли меры безопасности на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Также сообщалось, что Иран случайно утопил макет американского авианосца при транспортировке его в порт из Ормузского пролива.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet