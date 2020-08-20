В Иране назвали новую ракету в честь Сулеймани
В Иране презентовали две новые ракеты, успешные испытания которых уже были проведены. Об этом сообщает агентство Tasnim в четверг, 20 августа.
Речь идет о баллистической ракете класса земля – земля, которая получила название Хадж Касем в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани. Радиус ее действия составляет 1400 километров.
Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета Абу Махди, названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани. Эта ракета действует на расстоянии до тысячи километров.
Cмотрите фотогалерею: В Иране назвали новую ракету в честь Сулеймани
Напомним, в конце июля Иран запустил баллистические ракеты в ходе учений. Из-за этого американские военные приняли меры безопасности на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
Также сообщалось, что Иран случайно утопил макет американского авианосца при транспортировке его в порт из Ормузского пролива.
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