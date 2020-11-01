Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп обвинил Байдена в желании ввести карантин на годы

Комментариев: 0
Президент США написал гневный твит.
Трамп обвинил Байдена в желании ввести карантин на годы

Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден хочет ввести карантин в стране из-за COVID-19, который может затянуться на годы. Об этом он написал в Twitter.

Читай также: Трамп утверждает, что не считает себя политиком

"Байден хочет ввести локдаун в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких локдаунов", - говорится в сообщении Трампа.

Также президент США пообещал, что в ближайшее время страна снова вернется к прежнему образу жизни.

Читай также: Трамп сообщил, чем займется после выборов

Ранее Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует ввести всеобщий масочный режим в США.

Напомним, ранее сообщалось, что в США более 100 тысяч случаев COVID за сутки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: США, Дональд Трамп, Джо Байден, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь