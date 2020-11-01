Трамп обвинил Байдена в желании ввести карантин на годы
Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден хочет ввести карантин в стране из-за COVID-19, который может затянуться на годы. Об этом он написал в Twitter.
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"Байден хочет ввести локдаун в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких локдаунов", - говорится в сообщении Трампа.
Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020
Также президент США пообещал, что в ближайшее время страна снова вернется к прежнему образу жизни.
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Ранее Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует ввести всеобщий масочный режим в США.
Напомним, ранее сообщалось, что в США более 100 тысяч случаев COVID за сутки.
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