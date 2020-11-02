В Берлине будут курсировать бесплатные рейсовые электробусы

Три маленьких желтых электробуса Kleine Gelbe рассчитаных на 6-10 пассажиров, в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре Берлина. Поездки на них будут бесплатные. Об этом пишет Европульс.

Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один такой электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних, а его скорость - ниже.

"Так, прошлой зимой тестируемый электробус разгонялся до 12 км/ч. Теперь скорость будет 15 км/ч, а весной, если все пойдет по плану, - 18 км/ч", - говорится в сообщении.

"Для поездок не требуется билетов. Среди пассажиров будет находится сопровождающий, который станет наблюдать за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций", - уточняет портал.