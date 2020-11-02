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В Берлине будут курсировать бесплатные рейсовые электробусы

Комментариев: 1
Автобус движется по заранее изученному маршруту. Он останавливается на всех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 18 километров в час.
Беспилотные электробусы появятся в Берлине
Беспилотные электробусы появятся в Берлине
https://www.berlin.de

Три маленьких желтых электробуса Kleine Gelbe рассчитаных на 6-10 пассажиров, в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре Берлина. Поездки на них будут бесплатные. Об этом пишет Европульс

Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один такой электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних, а его скорость - ниже. 
 
"Так, прошлой зимой тестируемый электробус разгонялся до 12 км/ч. Теперь скорость будет 15 км/ч, а весной, если все пойдет по плану, - 18 км/ч", - говорится в сообщении. 
 
"Для поездок не требуется билетов. Среди пассажиров будет находится сопровождающий, который станет наблюдать за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций", - уточняет портал. 
 
Напомним, министерство инфраструктуры Украины планирует постепенный отказ в городах от автобусов и микроавтобусов на двигателях внутреннего сгорания в пользу троллейбусов, трамваев и электромобилей. 
 
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Теги: транспорт, Германия, Берлин, бесплатно, автобус, электромобили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Michael2811    02.11.2020, 00:14
Оценка:  -22
Michael2811
А в Киеве когда????
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