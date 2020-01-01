В Грузии оппозиционные партии отказались от мандатов в новом парламенте

Оппозиция заявила о фальсификациях на прошедших выборах и объявила бойкот - требует новые выборы.

В Грузии прошедшие в новый парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов. Об этом сообщает Эхо Кавказа в понедельник, 2 ноября.

Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Единое национальное движение - Сила в единстве Ника Мелия объяснил, что оппозиция требует новых выборов в свободной среде, и поэтому отказывается от мандатов. Как показывают предварительные данные ЦИК Грузии, ЕНД получила 27,13% голосов избирателей и заняла второе место на выборах.

В свою очередь мелкие оппозиционные партии - Европейская Грузия, блок Вашадзе - Стратегия Агмашенебели, Граждане, Лейбористская партия, Лело для Грузии, Гирчи - также заявили, что отказываются от мандатов.

Наконец, входить в парламент отказался и ультраправый Альянс патриотов, который недавно обвинили в получении российского финансирования.

Напомним, что на выборах в Грузии побеждает правящая партия. Она единолично может формировать правительство. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и намерена просить международных наблюдателей не признавать их.

Также в Грузии начались протесты из-за выборов. Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.

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