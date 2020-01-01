Ученые призвали готовиться к следующим волнам пандемии после этой осени

Течение этой волны COVID-19 зависит от самого коронавируса, климатической обстановки и принятых мер.

Во Франции предупредили о следующих волнах пандемии после этой осени Getty Images

Во Франции научный совет при правительстве заявил, что вторая волна пандемии коронавируса не будет последней. Об этом сказано в докладе экспертов, сообщает RFI в понедельник, 2 ноября.

Следующие волны должны продлиться до весны 2021, сказано в докладе совета.

"Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации", - предупредили французские эксперты.

"Очень сложно предсказать, как долго продлится вторая волна, поскольку это зависит от самого вируса, климатической обстановки, мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса, соблюдение этих мер и, следовательно, их влияния", - отмечается в документе.

При этом вторая волна может закончиться в конце этого - начале следующего года. Ученые подчеркнули, что какими бы не были приняты властями меры, новые волны пандемии неизбежны "до появления первых вакцин или лечение".

Напомним, что ранее ученые выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу. На основании обследования 30 тысяч человек исследователи пришли к выводу, что антитела будут находиться в организме не менее пяти месяцев.

Также ученые предупредили о вероятности новой пандемии после COVID. Коронавирус стал следствием воздействия человека на окружающую среду, считают ученые и добавляют, что новые пандемии будут угрожать миру все чаще.

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