Коронавирус мог возникнуть не в Китае – ВОЗ

Специалисты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае. Однако начать свое исследование намерены именно с Уханя.

Мы должны быть открыты ко всем гипотезам - ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирус мог возникнуть и в других странах, а не исключительно в Китае. Однако, по мнению специалистов, важно начать исследование именно с китайского города Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована большая вспышка COVID-19, заявила представитель международной группы экспертов ВОЗ, декан факультета вирусологии Erasmus MC в Роттердаме (Нидерланды) Марион Купманс телеканалу CGTN.

"На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Уханя, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам", - отметила Купманс.

До этого Korrespondent.net сообщал, что, по мнению ВОЗ, коронавирус станет эндемическим. При этом вирус не будет представлять большой угрозы, если вакцинация населения пройдет эффективно.

Добавим, что большинство COVID-вакцин выкуплено богатыми странами. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.



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