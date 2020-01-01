В ВОЗ подсчитали, сколько стран начали COVID-вакцинацию

Организация работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, сообщил зам главы ВОЗ.

Вакцинация началась в более 40 странах мира

В более 40 странах мира стартовали кампании по вакцинации населения от коронавируса с использованием пяти различных вакцин. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 11 января, помощник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По его словам, прививки от COVID-19 стали доступны гражданам государств с высоким и средним уровнем дохода.

В связи с этим, отметил Эйлвард, ВОЗ работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, в рамках механизма COVAX.

Как информировал зам главы организации, в феврале ВОЗ попытается предоставить вакцину максимальному количеству стран. Но в то же время, подчеркнул он, разные государства находятся на разных уровнях готовности к вакцинации.

Как сообщалось, украинская фармакологическая компания Лекхим заключила соглашение с китайской компанией Sinovac Biotech, производящий вакцины от коронавируса, на поставку пяти миллионов доз препарата до июля этого года.

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