В Казахстане объявили итоги выборов в парламент

Барьер в 7% преодолели три политические партии – Народная партия Казахстана, партия Нур Отан и Демократическая партия Казахстана Ак жол.

Голосование на парламентских выборах в Казахстане

В Казахстане партия Нур Отан (Свет Отечества) первого президента страны Нурсултана Назарбаева одержала победу на выборах в мажилис (нижнюю палату) парламента, получив 71,09% голосов избирателей. Об этом сказал зампред ЦИК республики Константин Петров, объявляя окончательные итоги голосования, состоявшегося 10 января, сообщает Интерфакс-Украина.

На втором месте по количеству голосов избирателей находится демократическая партия Ак жол с 10,95% голосов, Народная партия Казахстана (бывшая Компартия Казахстана) третья в списке с 9,1% голосов избирателей.

Народно-демократическая партия Ауыл набрала 5,29% голосов, политическая партия Адал – 3,57%.

"Таким образом, 7%-ный барьер преодолели три политические партии – Народная партия Казахстана, партия Нур Отан, Демократическая партия Казахстана Ак жол. Указанные партии допущены к распределению мандатов", – сказал Петров.

В итоге партия Нур Отан получила на выборах 76 мест в нижней палате парламента, партия Ак жол – 12, Народная партия Казахстана – 10.

Депутатский корпус нижней палаты парламента Казахстана состоит из 107 человек. 98 депутатов были избраны по партийным спискам в ходе парламентских выборов. Еще девять парламентариев были избраны в мажилис голосованием на сессии Ассамблеи народа Казахстана (консультативно-совещательный орган при президенте страны) в минувший понедельник.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления. В итоге бывший исполняющий обязанности президента Кыргызстане Садыр Жапаров победил в первом туре с результатом в 79,15%. Также более 80% избирателей проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране.

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