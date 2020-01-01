В Европе началась регистрация вакцины AstraZeneca

Оценка вакцины будет проведена по ускоренной процедуре. Решение о регистрации могут выдать уже 29 января.

ЕМА может одобрить уже третью вакцину от коронавируса AFP

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) получило заявку на временную регистрацию вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в сообщении регулятора, распространенном во вторник, 12 января.

Указано, что оценка вакцины будет проведена по ускоренной процедуре.

"Заключение по вопросу временной регистрации может быть выдано 29 января во время встречи комитета по лекарственным средствам для человека при условии, что данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины внушают достаточное доверие и представлены в полном объеме", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой короткий срок для оценки возможен потому, что EMA уже проверило некоторые данные о вакцине в ходе "скользящего обзора".

Напомним, 21 декабря регулятор ЕС одобрил использование COVID-вакцины от Pfizer и BioNTech. В тот же день препарат был одобрен Еврокомиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории Европы.

А 6 января регулятор ЕС одобрил использование вакцины от американской компании Moderna. Еврокомиссия также выдала свое разрешение в тот же день.

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