В Косово и Албании паводки вызвали разрушения

После продолжительных ливней образовавшиеся паводки парализовали жизнь в нескольких районах Косово и Албании.

В нескольких районах Косово и Албании резко поднялся уровень воды в реках, есть разрушения от паводков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что за последнюю неделю дожди почти не прекращались, уровень воды в некоторых местностях поднялся по пояс. Паводки разрушили несколько мостов и заблокировали десятки дорог.

Спасатели эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов. Из-за паводков покинуть свои дома вынуждены сотни семей. Также, затопленными оказались большинство полей с зимними посевами.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ява из-за паводков без жилища осталось около четырех тысяч человек.

Также, в штате Одиши в Индии в результате наводнения погибли 17 человек. В результате непогоды пострадали почти 1,5 миллиона человек, были повреждены более 10 тысяч домов.

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