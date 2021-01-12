Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС вместо Британии

Турецкий лидер считает, что его стране место в ЕС, куда Турция стремится попасть с 1987 года.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил включить свою страну в ЕС вместо Великобритании. Таким образом, по мнению главы государства, будет устранена неопределенность, сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

"Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами стран ЕС.

Президент добавил, что принятие Турции в Евросоюз на правах полноправного члена было бы "онтологическим выбором для Союза".

Напомним, что 1 января 2021 года завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

Турция подписала соглашение об ассоциации со странами Европейского экономического сообщества в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в ЕС начались только 15 лет назад и после этого приостанавливались не один раз из-за разногласий.

Ранее мы писали, что Турция пропустила в ЕС более 100 тысяч мигрантов.

Также Korrespondent.net сообщал, что ЕС расширил санкции против Турции из-за геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья.

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