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Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС вместо Британии

Комментариев: 2
Турецкий лидер считает, что его стране место в ЕС, куда Турция стремится попасть с 1987 года.
Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году
Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил включить свою страну в ЕС вместо Великобритании. Таким образом, по мнению главы государства, будет устранена неопределенность, сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

"Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами стран ЕС.

Президент добавил, что принятие Турции в Евросоюз на правах полноправного члена было бы "онтологическим выбором для Союза".

Напомним, что 1 января 2021 года завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

Турция подписала соглашение об ассоциации со странами Европейского экономического сообщества в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в ЕС начались только 15 лет назад и после этого приостанавливались не один раз из-за разногласий.

Ранее мы писали, что Турция пропустила в ЕС более 100 тысяч мигрантов.

Также Korrespondent.net сообщал, что ЕС расширил санкции против Турции из-за геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья.

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Теги: ЕС, Турция, Евросоюз, Великобритания, Эрдоган, членство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Frenki-zol    12.01.2021, 16:42
Оценка:  -22
Frenki-zol
Майдауны!!! с 1987 года!!!! И где турция, где украина)))))))))))))))))))))))))) ))))
Frenki-zol    12.01.2021, 17:11
Оценка:  0
Frenki-zol
Абыдно да, что такие тупые по хуторам выросли?)))))))))))))))
ptt_fever    12.01.2021, 16:34
Оценка:  -20
ptt_fever
сейчас с каклами подеруться , помнится Петя тоже просил принять Украину вместо Британии.
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