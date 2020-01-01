В Оманском заливе стартовали ракетные учения Ирана

В двухдневных учениях примут участие военно-морские силы Ирана. Учения проводятся на фоне обострения отношений с США.

Военно-морские силы Ирана начали ракетные учения в Оманском заливе. Об этом сообщает Mehr во вторник, 12 января.

Учения пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.

Издание отмечает, что эти учения проводятся на фоне обострившихся отношений между Ираном и США и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января. Также США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец Нимиц.

Отношения между странами ухудшились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вашингтон затем восстановил санкции против Тегерана.

Наконец, в конце 2020 года авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Персидского залива.

Напомним, что ранее Иран начал обогащать уран до 20%. Иран в течение трех месяцев задействует центрифуги новых поколений – одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. В ответ на это ООН обратилась к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки.

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