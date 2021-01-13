Texit. В Техасе заговорили о выходе из США

Депутаты палаты представителей Техаса заговорили о запуске процедуры выхода из США, ее уже даже назвали Texit.

У жителей Техаса уже даже флаг для Texit есть usnews.com

История с появлением инициатив о выходе какого-то одного штата из состава США – не нова. Одна только Калифорния за последние годы пережила по меньшей мере шесть инициатив, направленных на ее выход из состава Соединенных Штатов.

Теперь о независимости заговорили в Техасе.

Понятно, что выход какого штата из США крайне – крайне маловероятен. Но все же, откуда появляются такие разговоры?

Сторонники Трампа

Член палаты представителей Техаса Кайл Бидерманн заявил, что “возглавляет усилия по спасению Техаса от демократов-марксистов, которые украли власть в Вашингтоне на выборах 2020 года.

По его словам, речь не идет о немедленном отделении военным путем. Бидерманн привел аналогию с Брексит, когда сначала был референдум, а потом переговоры по условиям выхода.

Поданная сейчас в законодательное собрание штата инициатива, по словам Бидерманна, предусматривает проведение референдума внутри штата по вопросу отделения. И если жители штата скажут да, то начнется процесс отделения, который может занять несколько лет.

Законодатели Техаса считают, во-первых, что выборы президента были сфальсифицированы, а во-вторых, что к власти в Вашингтоне пришли прокоммунистические силы. А поскольку коммунизм противоречит Конституции США, суду будет сложно вынести решение против выхода Техаса из США, уже названному Texit.

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Бидерманн говорит, что ему звонили избранные руководители других штатов, заинтересованные в присоединении к инициативе Техаса. По его словам, Техас готов возглавить движение других штатов к независимости от Вашингтона.

Понятно, что Бидерманн повторяет риторику все еще действующего президента США Дональда Трампа, который даже после утверждения победы на президентских выборах Джо Байдена не признает свое поражение.

Сам Трамп посетил Техас во вторник, 12 января, где вновь заявил об “уместности своих слов” по непризнанию результатов выборов.

Ранее председатель Республиканской партии в Техасе Аллен Уэст возглавлял движение несогласных с результатми выборов трампистов.

Верховный суд США отклонил иск Техаса, к которому присоединились 17 штатов и 106 конгрессменов США, об отмене результатов президентских выборов.

Пример Калифорнии

Если в Техасе “горячие головы” собираются выходить из США из-за поражения Трампа, то в Калифорнии, где наоборот большинство населения поддерживает демократов, хотели отсоединиться от штатов из-за победы Трампа на выборах в 2016 году.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Выход штата из состава США назвали Calexit.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей) и третий по площади территории.

Экономика Калифорнии - пятая по величине в мире. В 2017 году она дала прибыль в 2,7 триллиона долларов - больше, чем экономика всей Великобритании. Кроме того, Калифорния перечисляет в федеральную налоговую казну больше, чем любой другой штат.

Главное, что Конституция США отрицает право штатов на отделение, и свидетельств, что калифорнийцы или техасцы действительно хотят покинуть США, крайне мало.