В Нидерландах из-за ошибки налоговой грозит отставка правительству

Тысячи семей обвинили в мошенничестве и люди оказались на грани банкротства. Правительство, извинившись, направило пострадавшим по €30 тыс. компенсации и готовится к отставке.

В Нидерландах разразился скандал, в результате которого в пятницу, 15 января, правительство страны будет принимать решение об отставке. Налоговые органы ошибочно обвинили тысячи родителей в мошенничестве, потребовав выплатить пособия по уходу за детьми, в результате чего многие семьи оказались в долгах, пишет The Guardian.

Так, в декабре был опубликован отчет депутатов Беспрецедентная несправедливость. В нем содержались подробности расследования после скандала с пособиями по уходу за детьми. Публично был допрошен даже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В документе говорится, что налоговым органом Нидерландов "были нарушены основополагающие принципы верховенства закона", и расследование мошенничества в отношении семей было инициировано "такой простой вещью, как административная ошибка, без какого-либо злого умысла".

Отмечается, что около 20 тысяч семей привлекли к ответственности в судах за мошенничество. Семьи должны были выплатить пособие на содержание ребенка, при этом им отказали в праве на подачу апелляции. Все события происходили, начиная с 2012 года.

Из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро некоторым семьям грозило полное банкротство. При этом в мошенничестве обвиняли людей, которые могли неправильно заполнить форму или не поставить подпись.

Власти уже извинились за действия налоговой. В марте 2020 года было направлено более 500 миллионов евро компенсации, это примерно по 30 тысяч евро на каждую пострадавшую семью.

Министр социальных дел Нидерландов Лодевик Ашер, который был министром социальных дел в предыдущем правительстве, уже подал в отставку в связи со скандалом. При этом он отрицает, что знал, что налоговые органы "ошибочно выслеживают тысячи семей".

Рютте выступает против роспуска нынешней коалиции, но не исключает этого.

До этого мы писали, что в Нидерландах конфисковали бутерброды у водителей. Личный импорт мясных и молочных продуктов в ЕС запрещен с первого дня 2021 года после завершения Brexit.

Ранее стало известно, что в Амстердаме запретят продавать марихуану туристам. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема заявила, что любители легких наркотиков регулярно доставляют неудобства местным жителям.



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