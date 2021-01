В Нью-Йорке автобус повис на эстакаде

В Нью-Йорке, США, пассажирский автобус вылетел с эстакады автомагистрали и повис. Об этом сообщил Департамент полиции Нью-Йорка в Twitter.

Передняя часть автобуса-гармошки оказалась на земле, а задняя осталась на эстакаде. По предварительным данным, пострадали от семи до восьми человек, серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на пересечении автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити авеню. Автобус пробил ограждение и надломился. Высота падения составила более 15 метров.

Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT