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В Нью-Йорке автобус повис на эстакаде

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Сочлененный автобус пробил ограждение автомагистрали и падая переломился и повис на эстакаде.
Автобус в Нью-Йорке упал с эстакады
Автобус в Нью-Йорке упал с эстакады
twitter.com/FDNY

В Нью-Йорке, США, пассажирский автобус вылетел с эстакады автомагистрали и повис. Об этом сообщил Департамент полиции Нью-Йорка в Twitter.

Передняя часть автобуса-гармошки оказалась на земле, а задняя осталась на эстакаде. По предварительным данным, пострадали от семи до восьми человек, серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на пересечении автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити авеню. Автобус пробил ограждение и надломился. Высота падения составила более 15 метров.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс с эстакады рухнул пассажирский автобус.

Также, в Варшаве упал с моста автобус, погиб один пассажир, 17 людей травмированы.

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Теги: ДТП, Нью-Йорк, видео, фото, автобус
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Источник: korrespondent.net

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