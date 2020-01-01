В Нидерландах уже сотня случаев побочных эффектов при вакцинации

Чаще всего жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость. Также было два случая аллергической реакции.

Число зафиксированных в Нидерландах побочных эффектов при вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech достигло уже сотни. Об этом сообщила директор местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, передает телеканал Nos.

Агнес Кант отметила, что на сегодня известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции.

"Это были такие симптомы, как сыпь и опухоль вокруг глаз. Этим людям помогли, и они быстро выздоровели", - отметила Кант.

В других случаях жители Нидерландов жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость.

Отмечается, что побочные эффекты являются естественным следствием вакцинации, поскольку препарат активирует иммунную систему. На данный момент в Нидерландах вакцины получили около 47 000 человек.

"Мы рассчитывали, что на каждые 10 000 прививок будет приходиться от 20 до 25 сообщений, так что это соответствует нашим оценкам. Но нам также сообщают не обо всех побочных эффектах", - добавила Кант.

Также сообщается, что из-за случаев аллергии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует медикам следить за людьми в течение 15 минут после инъекции.

Ранее сообщалось, что в Норвегии после получения прививки Pfizer/BioNTech скончались 23 человека. Все умершие старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Также во Франции заявили о новых побочных эффектах от вакцины Pfizer/BioNTech. У четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.

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