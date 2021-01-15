В Литве у медиков после COVID-вакцинации выявили коронавирус

После первой прививки в клинике заболело 79 медиков. Специалисты отмечают, что опасность заражения снижается через 12 дней после первой дозы вакцины.

В Литве в Сантаришкской клинике в Вильнюсе выявили 79 медработников, у которых тест на коронавирус после первой вакцины Pfizer/BioNTech оказался положительным. Профессор инфекционного отделения клиники Лигита Янчорене заявила, что люди были носителями вируса до вакцинирования, пишет Delfi.

"Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там ясно сказано, что после первой дозы спустя 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%", - сказала она.

По ее словам, устойчивость в 95% появляется только через неделю после второй прививки.

Профессор добавила, что после первой прививки можно инфицироваться бессимптомной формой.

"Вторую прививку делают через три недели после первой, тогда риск заражения всего 5%", - заявила специалист.

До этого мы писали, что Pfizer сократит поставки COVID-вакцины в Европу. Временное сокращение поставок вакцин начнется со следующей недели и коснется всех стран ЕС.

Добавим также, что в Нидерландах уже сотня случаев побочных эффектов при вакцинации. Чаще всего жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость.

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