В ЕС массово жалуются на доставку вакцин Pfizer

Шесть стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию с жалобой на поставки вакцин от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило в пятницу, 15 января, Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

"В письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания совместно обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать активизации производства вакцины и ускорить ее поставки", - говорится в сообщении.

Страны также выразили обеспокоенность тем, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу. В компании это объясняют планами реорганизации производства, что даст возможность увеличить его с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд.

В свою очередь, Еврокомиссия потребовала от Pfizer уже в первом квартале поставить в ЕС в полном объеме все законтрактованные дозы вакцины.

"Я провела разговор с главой Pfizer, который пообещал в первом квартале компенсировать все задержки поставок. Мы понимаем сложности поставок, но мы ожидаем, что параметры поставок будут выполнены", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне сообщалось, что в Норвегии умерли 23 человека после прививки COVID-вакциной Pfizer. Все умершие – старше 80 лет и с ослабленным иммунитетом.

А сегодня стало известно, что в Нидерландах зафиксировали около 100 случаев появления побочных эффектов после введения COVID-вакцины Pfizer / BioNTech. Известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции.