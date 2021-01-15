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Во Франции провели уникальную операцию по пересадке рук и плечей

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Электрик из Исландии много лет назад потерял верхние конечности из-за удара током. Это первая подобная операция в мире.
Во Франции мужчине пересадили руки и плечи
Во Франции мужчине пересадили руки и плечи
pixabay.com
 
Во французском Лионе провели уникальную операцию – 48-летнему гражданину Исландии пересадили обе руки и оба плеча. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в лионском университетском больничном центре Hospices civils de Lyon (HCL), пишет RFI.
 
Первая в мире подобная операция проходила в лионской больнице имени Эдуара Эррио и длилась 15 часов. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плечей.
 
Отмечается, что пациент находится в стабильном состоянии. По данным СМИ, он – бывший электрик, который потерял обе руки в 26 лет после удара током.
 
Гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.
 
Напомним, в декабре в Украине впервые пересадили почку трехлетней девочке от скончавшегося донора.
 

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Теги: трансплантация, Франция, руки, хирургия, пересадка, хирургическая операция
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Источник: korrespondent.net

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