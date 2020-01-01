В Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы
В Палестине пройдут парламентские и президентские выборы впервые за 15 лет. Об этом объявил президент страны Махмуд Аббас, сообщает WAFA в субботу, 16 января.
Аббас поручил начать "демократический избирательный процесс".
Теперь парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские - 31 июля.
"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", - сказано в материале.
В свою очередь Reuters пишет, что таким образом действующий президент хочет "устранить давние внутренние разногласия".
Напомним, что Палестина возобновит отношения с Израилем. В свою очередь в Израиле заявили о необходимости примирения с Палестиной и указали на множество перспектив для сотрудничества в разных областях.
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