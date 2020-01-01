В Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы

В стране проведут и президентские, и парламентские выборы. Президент поручил начать "демократический избирательный процесс".

В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы Газета.ру

В Палестине пройдут парламентские и президентские выборы впервые за 15 лет. Об этом объявил президент страны Махмуд Аббас, сообщает WAFA в субботу, 16 января.

Аббас поручил начать "демократический избирательный процесс".

Теперь парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские - 31 июля.

"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", - сказано в материале.

В свою очередь Reuters пишет, что таким образом действующий президент хочет "устранить давние внутренние разногласия".

Напомним, что Палестина возобновит отношения с Израилем. В свою очередь в Израиле заявили о необходимости примирения с Палестиной и указали на множество перспектив для сотрудничества в разных областях.

Как Израиль планирует аннексию части Палестины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet