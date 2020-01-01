В Бельгии заявили о минимальных побочных эффектах после COVID-вакцин

Прививки сделали уже 35 тысячам бельгийцев, а побочные эффекты проявились только у десяти человек.

В Бельгии из 35 тысяч людей, получивших COVID-вакцину, только у десяти возникли побочные эффекты. Об этом сообщает The Brussels Times в субботу, 16 января.

"Десять из 35 тысяч человек, прошедших вакцинацию, имели побочные эффекты, и это очень малый показатель. Большинство из них испытывали умеренные симптомы, такие как усталость, боль в мышцах, тошнота или небольшая простуда", - заявил ведущий вирусолог Бельгии Стивен Ван Гухт.

Вирусолог также прокомментировал случай, когда в одном из бельгийских домов по уходу за пожилыми людьми скончался 82-летний мужчина спустя пять дней после вакцинации. Специалист подчеркнул, что между смертью и прививкой не было обнаружено никакой связи.

"В старшем возрасте показатель смертности выше любых условий, в частности, в домах по уходу за пожилыми людьми, где еженедельно по разным причинам умирают сотни людей. Поэтому мы можем ожидать, что среди них могут быть люди, которые прошли прививку", - сказал специалист.

Напомним, что ранее в ООН выступили против "вакционализма". Страны должны делиться вакцинами, а не закупать их сверх своих потребностей, подчеркнули в организации.

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