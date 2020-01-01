Венгрия игнорирует решение суда ЕС о нарушении прав беженцев - СМИ

Страна не изменила свое отношение к искателям убежища после решения суда и продолжает использовать те же практики.

Венгрия не реагирует на решение суда ЕС о нарушении прав искателей убежища

Венгрия не выполняет свои обязательства о предоставлении убежища и депортации граждан третьих стран. Об этом со ссылкой на представителя Венгерского Хенсинского комитета Андраша Ледерера сообщает EUObserver в субботу, 16 января.

"С тех пор, как появилось решение суда, произошло более 2300 выдворений", - сказал Ледерер, имея в виду выдворение искателей убежища в пограничную зону рядом с соседней Сербией. Цифры от полиции также показывают, что такая практика продолжается.

В связи с этим правозащитники направили письмо Frontex - службе пограничной и береговой охраны ЕС, призывая их в знак протеста против действий Венгрии приостановить участие в контроле на ее границах.

"Продолжая участвовать в мерах по надзору и защите границ (в этой стране), Frontex рискует стать соучастником мер, которые сейчас квалифицируются судом ЕС как нарушение фундаментальных прав человека", - сказано в письме.

Прежде глава Frontex Фабрис Леггери предполагал, что может прибегнуть к такому шагу, если государство совершит серьезные нарушения.

Издание обратилось за комментарием к представительству Евросоюза, но там еще не ответили.

Напомним, что ранее в ЕК заявили о неэффективности системы контроля миграции в Евросоюзе. Все страны ЕС должны взять на себя ответственность за прием, размещение и репатриацию мигрантов, даже если не находятся на главных миграционных путях.

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