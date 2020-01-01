Во Франции противники 5G подожгли вышку: 1,5 млн человек остались без связи

Горящую 230-метровую вышку тушили несколько пожарных бригад. Противники 5G назвали поджог операцией "за шум ветра и пение птиц".

В Лиможе, Франция, около 1,5 млн жителей пригородов временно остались без связи, радио и телевидения из-за поджога вышки 5G. Об этом сообщает Le Figaro в субботу, 16 января.

Неизвестные подожгли 230-метровую вышку вечером 11 января. Пожар тушили несколько пожарных бригад. Без услуг остались около 1,5 миллиона пользователей радио, телевидения и мобильного оператора Orange.

В местное издание Le Populaire du Centre вскоре пришло письмо по электронной почте от группы, называющей себя Комитетом за отмену 5G и его мира. Авторы письма заявили, что видят в технологии угрозу и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц". Прежде о такой группе не слышали.

В свою очередь прокуратура Лиможа пояснила, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. По факту поджога открыли производство о "причинении материального ущерба опасным способом", а операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.

Наконец, ответственный за инфраструктуру говорит, что для устранения ущерба нужна "огромная работа", а услуги для клиентов в полном объеме восстановят не раньше середины следующей недели.

Напомним, что в ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G. Нападения связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипировать все население Земли.

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