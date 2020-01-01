В Уганде на выборах победил правящий уже 34 года президент

За выигравшего президентскую гонку отдали голоса свыше 5,5 млн избирателей. Глава оппозиции убежден, что результаты голосования сфальсифицированы.

Всего было 11 кандидатов

Действующий президент Уганды Йовери Кагуту Мусевени вновь стал лидером в президентской гонке. Избирательная комиссия назвала его победителем на состоявшихся 14 января выборах главы государства. За Мусевени проголосовало 58,64% избирателей, пишет ТАСС.

За нынешнего лидера страны отдали голоса 5,85 миллионов граждан. Его основной конкурент Боби Вайн получил 3,48 миллиона.

Вайн заявил, что результаты голосования сфальсифицированы. Данные ЦИК он назвал "шуткой", а себя "избранным президентом".

Всего на пост президента претендовали 11 кандидатов.

Накануне Korrespondent.net писал, что в Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы – президентские и парламентские.

Также сообщалось, что в Кыргызстане завершились выборы президента. Победителем гонки за пост главы государства стал Садыр Жапаров.



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