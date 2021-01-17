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В Амстердаме водометом разогнали протестующих

Комментариев: 1
Полицейские неоднократно призывали демонстрантов покинуть Музейную площадь. В результате был применен водомет.

В столице Нидерландов Амстердаме на Музейной площади полиция разогнала с помощью водомета и служебных собак акцию протеста. Об этом сообщает издание NOS.

Сотни протестующих собрались сегодня на демонстрацию Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте, организованную группой Nederland in resistance, которая также выступает против карантинных ограничений.

Власти Амстердама экстренно запретили демонстрации на площади, когда протестующие уже собрались. Полицейские неоднократно призывали демонстрантов покинуть Музейную площадь.

Возникло несколько стычек протестующих с полицейскими, полиция оттеснила демонстрантов после применения водометов и служебных собак.

Ранее в Берлине возле Бранденбургских ворот, 18 ноября, на демонстрации против карантинных мер полиция применила водометы.

Также сообщалось, что в Париже полиция во время столкновений на акции протеста во вторник, 17 ноября, применила слезоточивый газ и водометы.

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Теги: протесты, видео, Нидерланды, Амстердам, разгон, Водометы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alinkaraba    17.01.2021, 22:25
Оценка:  0
Alinkaraba
Поддержим мирных протестующих Нидерландов. Ганьба полициии и преступному Нидерландскому режиму.
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