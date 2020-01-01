Virgin Orbit успешно запустила ракету на орбиту с самолета

Американская частная компания Virgin Orbit впервые вывела на орбиту свою ракету-носитель LauncherOne.

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit произвела успешный пуск ракеты-носителя LauncherOne с самолета Boing 747 в ходе демонстрационной миссии Launch Demo 2. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Интерфакс.

Самолет с ракетой вылетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии и осуществил пуск ракеты в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич над океаном.

В ходе демонстрационного испытания двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 10,2 тысяч метров с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета отправилась на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA.

Двухступенчатая ракета-носитель воздушного старта LauncherOne разрабатывается компанией Virgin Orbit с 2007 года. Ракета способна выводить до 300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Состоявшийся пуск стал 2-м орбитальным запуском в 2021 году и первым успешным пуском ракеты-носителя LauncherOne.

VirginOrbit ранее сообщала, что в перспективе запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

В мае прошлого года первый демонстрационный запуск LauncherOne окончился неудачей. После отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в океан.

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