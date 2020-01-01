Девушку с депрессией пять лет держали в клетке

Таким образом родственники пытались прекратить агрессию и побеги 29-летней Бебе. Теперь они просят помощи в ее лечении.

Девушка по имени Бебе провела в клетке пять лет dailymail.co.uk

На Филиппинах родственники пять лет держали девушку с депрессией в клетке. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Отмечается, что у семьи не было денег на лечение 29-летней Бебе и таким образом они решили обезопасить себя от эпизодов агрессии, которые случались у больной.

В 2014 году девушке поставили диагноз психотическая депрессия. Ее лечили в частной клинике и через год выписали с хорошим прогнозом при условии пожизненного приема лекарств.

Ситуация ухудшилась, когда заболел отец Бебе и возможность оплачивать ее счета закончилась.

Без лекарств к девушке вернулись депрессивные эпизоды и галлюцинации. Также она могла ранить себя и сбегать из дома.

Уже пять лет Бебе одевают в рубище из старых мешков и запирают в клетке, которую соорудили прямо в доме. Родственники уверяют, что любую другую одежду она разгрызает в клочья.

Подруга девушка обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь в лечении Бебе, которая до болезни мечтала стать моделью.

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